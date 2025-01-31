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Beşiktaş Onuachu için bastırıyor! Serdal Adalı, Solskjaer ile görüşecek

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Ocak 2025 11:53 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 12:07
Beşiktaş Onuachu için bastırıyor! Serdal Adalı, Solskjaer ile görüşecek

UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Beşiktaş, kötü gidişata dur demek için transfer yapmak istiyor. Başkan Serdal Adalı, Onuachu transferi için Solskjaer ile görüşecek.

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek istiyor. Beşiktaş, Southampton forması giyen golcü futbolcu Paul Onuachu için nabız yoklayacak. Daha önce de transferde ismi anılan Onuachu için başkan Serdal Adalı, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşecek.

ONUACHU İÇİN İLK TEMAS 15 GÜN ÖNCE SAĞLANDI

Beşiktaş’ın transfer hedefleri arasında bulunan oyunculardan biri de İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton’da top koşturan Paul Onuachu. Başkan Serdal Adalı, 30 yaşındaki futbolcu için ilk görüşmeyi 15 gün önce gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı, golcü futbolcuyla ilgilendiklerini ancak ilk aşamada futbolcu satışı yapmaları gerektiğini belirtti.

Beşiktaş Onuachu için bastırıyor! Serdal Adalı, Solskjaer ile görüşecek - 1. Resim

İlk görüşmenin ardından iki taraf arasında birkaç görüşme daha yapılsa da transferde resmi teklif aşamasına geçilemedi. Trabzonspor formasını da giyen Onuachu için karar bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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