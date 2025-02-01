Beşiktaş'ta deniz kirliliği tepki çekti!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı

01 Şubat 2025 22:39 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 22:47

Beşiktaş'ta deniz kirliliği vatandaşların tepkisine neden oldu. Denizdeki kirliliği görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaşan bazı vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar önlem alınmasını istedi...

İstanbul Beşiktaş sahilinde kıyı boyunca biriken çöplerin oluşturduğu görüntü vatandaşların tepkisine yol açtı. Beşiktaş'ta sahilde denize atılan çöplerin kıyı şeridinde kümelendiği ve yer yer deniz yüzeyini kapladığı, bölgede denizanalarının da yoğunlaştığı görüldü. "ÖNLEM ALINSIN" Sahile gelen vatandaşlar oluşan kirliliğe karşı yetkililerin önlem almasını istedi. Vatandaşlar, denizlerin temizliğinin önemine işaret ederek, bu görüntünün İstanbul'a ve Boğaz'a yakışmadığını dile getirdi. Denizdeki kirliliği görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaşan bazı vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. İlgili Haberler Yalova’da şehir suyu köpürdü: Barajda kimyasal şüphesi! Kastamonu’da ekipler 500 kilo sucuğa el koydu: İdari yaptırım uygulandı!