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Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü! 8 araç enkaz altında kaldı
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 | Mutluhan Yildiz

Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü! 8 araç enkaz altında kaldı

Beşiktaş'ta etkili olan yağışın ardından bir sitenin otoparkında bulunan istinat duvarı çöktü. Çökme sırasında park halindeki 8 aracın üzerine devrilen duvar, araçlarda ağır hasara yol açtı. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi zarar büyük oldu.

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Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü! 8 araç enkaz altında kaldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 00:31
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 00:35

Beşiktaş Yankı Sokak'ta, saat 23.15 sıralarında meydana gelen toprak kayması, bir sitenin açık otoparkındaki araçlara hasar verdi. Şiddetli yağışın etkisiyle istinat duvarı çöktü ve park halindeki 8 aracın üzerine yıkıldı. Çökme sonucu araçlar ağır hasar alırken, olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

ARAÇ SAHİPLERİ KALAKALDI!

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. AFAD ekipleri de güvenlik önlemleri kapsamında olay yerinde incelemelerde bulundu. Araç sahipleri ve çevredeki sakinler, yaşananları şaşkınlıkla izledi.

İtfaiye ekipleri, ilk değerlendirmelerin ardından enkaz altında kalan araçları çıkarmak için iş makineleriyle çalışmalara başladı. Duvarın kaldırılmasının ardından araçlar çekici yardımıyla bölgeden tahliye edildi. Yetkililer, olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

 

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