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Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
04 Şubat 2025 23:49 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 23:53
Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı!

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçında Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıkarıldı.

Trendyol Süper Lig‘in 23. hafta Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu. Karşılaşma, 8 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da BG Grup 4 Eylül Stadyumu‘nda oynanacak.

BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Sivasspor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

  • VIP Alt Tribün: 700 TL
  • Maraton Alt ve Üst Tribün: 500 TL
  • Güney Alt ve Üst ile Şeyda Yılmaz Kadın Tribünü: 400 TL
  • Misafir Tribün: 520 TL
  • Maç Atmosferi ve Heyecan

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Kaynak: tgrthaber.com

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