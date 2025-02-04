Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
04 Şubat 2025 23:49 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 23:53
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçında Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıkarıldı.
Trendyol Süper Lig‘in 23. hafta Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu. Karşılaşma, 8 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da BG Grup 4 Eylül Stadyumu‘nda oynanacak.
BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI
Sivasspor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:
- VIP Alt Tribün: 700 TL
- Maraton Alt ve Üst Tribün: 500 TL
- Güney Alt ve Üst ile Şeyda Yılmaz Kadın Tribünü: 400 TL
- Misafir Tribün: 520 TL
- Maç Atmosferi ve Heyecan
Kaynak: tgrthaber.com