Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı!

04 Şubat 2025 23:49 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 23:53

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçında Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıkarıldı.

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Trendyol Süper Lig‘in 23. hafta Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu. Karşılaşma, 8 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da BG Grup 4 Eylül Stadyumu‘nda oynanacak.

BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Sivasspor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde belirlendi: