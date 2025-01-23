Beşiktaş'ta kahreden olay! 2 kardeş ölü bulundu

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

23 Ocak 2025 10:49 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 10:51

Beşiktaş'ta meydana gelen feci olayda Efe Y ile, kardeşi Mesut Y. ve arkadaşları H.A ısınmak için ateş yaktı. Bir süre sonra uyuyan H.A uyandığında korkunç olayla karşılaştı. İki kardeşin yerde hareketsiz yattığını gören H.A durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine kardeşlerin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

İstanbul Beşiktaş'ta iki kardeşin boş arsadaki bir prefabrik yapıda cansız bedenleri bulundu. Levent Mahallesi'nde Efe Y, kardeşi Mesut Y. ve arkadaşları olduğu öğrenilen H.A, boş arsadaki prefabrik yapıda ısınmak amacıyla ateş yaktı. Bir süre sonra uyuyan H.A, uyandığında arkadaşlarının yerde hareketsiz yattığını gördü. H.A'nın bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ Sağlık ekibi yerde yatan 2 kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis uyuşturucu madde buldu. Karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatlarını kaybettikleri değerlendirilen kardeşlerin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlgili Haberler Mersin'de feci ölüm! İş yerinde uyurken yanarak hayatını kaybetti Bolu'daki otel yangını faciasında sigorta detayı! Milyonlarca dolarlık maliyet çıkacak