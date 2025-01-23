İstanbul'da 48 adrese sahte para operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

23 Ocak 2025 09:08 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 09:08

İstanbul’da polis ekipleri 48 adrese sahte para operasyonu düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken çok sayıda sahte para ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahtecilik suçlarını önlemek amacıyla bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında; ekipler, il genelinde parada sahtecilik suçuna ilişkin bilgi, belge, sistem ve saha araştırmaları yaptı ve 10 şüphelinin peşine düştü.

48 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüphelilerin belirlenmesinin ardından operasyon için harekete geçen ekipler, 21 Ocak'ta Ataşehir, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe ve Zeytinburnu ilçelerinin yanı sıra Fatih’te bulunan Emre İş Merkezi'ndeki 34 iş yerini kapsayan toplam 48 adrese operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sırasında 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Adreslerde yapılan aramalarda sahte 145 adet 100 Euro (toplamda 14 bin 500 Euro), sahte 445 adet 100 Dolar (toplamda 44 bin 500 Dolar), 3 ruhsatsız tabanca, kanser ve diğer hastalıkların tedavisinde kullanılan çok sayıda ilaç kutusu, kupürü, barkodu ve prospektüsü, tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli tablo, heykel, kılıç, hançer, halı ve benzeri eşyalar ile yaklaşık 36 bin adet cinsel güç artırıcı olduğu değerlendirilen tıbbi ürün ele geçirildi.

4'Ü CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan şüphelilerden 4'ü, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.