Beşiktaş'taki çakarlı maganda yakalandı! Cezasını Ali Yerlikaya duyurdu

Beşiktaş ilçesinde lüks bir aracın çakar geçiş üstünlüğünü usulsüz kullandığına dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntüler sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

"ÇAKAR İPTAL EDİLDİ"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, araç üzerindeki çakar geçiş üstünlüğünün iptal edildiğini ve 155 bin 401 lira ceza kesildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş’ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan araç tespit edildi. Aracın üzerindeki trafikte geçiş üstünlüğü hakkı çakar iptal edildi.

"155 BİN CEZA KESİLDİ"

Araç sürücüsüne yaptığı ihlaller sebebiyle, ışıklı ve sesli uyarı işaretini takılacağı yerlerin dışında kullanmak, emniyet şeridi ihlali yapmak, geçiş üstünlüğü hakkını gereksiz kullanmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak ve standart dışı plaka takmak nedeniyle 155 bin 401 lira idari para cezası uygulanmıştır."