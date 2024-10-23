Besle kargayı oysun gözünü! Arabanın anahtarını alıp kaçtı, çalışanlar peşinden koştu

23 Ekim 2024 14:50 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 14:52

Mersin’in Erdemli ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir karga, tamir edilen otomobilin kaputuna bırakılan anahtarı, gagasıyla alıp kaçtı. Anahtarla birlikte yaklaşık 300 metre uçan karga, anahtarı bir okulun çatısına bıraktı. Karganın anahtarı alıp gittiğini gören atölye çalışanları, o anlarda karganın peşinden koşup çatıdan anahtarı aldı.

Gülümseten olay Mersin​'de kameralara kaydedildi. İş yeri çalışanlarının poğaça​ verdiği bir karga önce aracın üzerinde biraz yiyeceği yedi. Daha sonra poğaçayı bırakıp aracın ön camına doğru gelen karga, emanet otomobilin anahtarını alıp uçarak bölgeden uzaklaştı.





Kargayı yakalamak için iş yeri sahibi ve çalışanlar peşine düştü. Yaklaşık 2 saat boyunca çalışanları peşinden koşturan karga, sanayinin girişindeki mesleki eğitim merkezinin damına konarak anahtarı bıraktı.

Anahtara kavuşan iş yeri sahibi rahat bir nefes aldı.

"ANAHTARI ALANA KADAR CANIMIZ ÇIKTI'

Yaşananları anlatan iş yeri sahibi Yusuf Sezgen, "Çalışırken karga iş yerimize geldi. Kargaya poğaça verdik. Poğaçasını bıraktı aracın önüne gelerek anahtarı aldı uçtu gitti. Sanayinin bir ucundan bir ucuna bizi peşinden koşturdu.

Bırakıyor biz yaklaşıyoruz alıp gidiyor. En son mesleki eğitim merkezi okulunun çatısına bıraktı gitti. Biz o anahtarı alana kadar canımız çıktı. Bu kargayı herhalde eğitmişler. Yine de kargaya teşekkür ederim anahtarımızı bıraktığı için" dedi.