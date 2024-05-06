Cips çalmaya çalışan karga, dükkan sahibine yakalanınca hızla kaçtı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 May 2024 15:21 - Güncelleme : 06 May 2024 15:27
Elazığ'da bir marketten cips çalmak isteyen karganın görüntüleri izleyenleri güldürdü. Esnafa yakalanan karga, cips paketini kaldırımda bırakarak hızla kaçtı.
Valifahribey Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir karga kent merkezindeki bir marketin önüne yerleştirilen stantta bulunan cips paketini gözüne kestirdi. Standa giren karga, cips poşetini kaldırıma attıktan sonra cips poşetini delmek istedi.
GÜLDÜREN ANLAR
O esnada esnaf durumu fark etti. Esnafın yaklaştığını gören karga cips poşetini açamadan olay yerinden kaçtı. Yüzlerde tebessüm oluşturan olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı