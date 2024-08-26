'Beyaz Yol' çalışmasında yeni gelişme: Bir metrobüs durağı hizmete açıldı

26 Ağustos 2024 07:41 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 07:43

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince başlatılan "Beyaz Yol" çalışması sürüyor. Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durakları arasında planlanan 45 günlük çalışma, hem sürücüler hem de metrobüs kullanan vatandaşlar için kabusa döndü. Haftanın ilk iş günü İstanbulluları rahatlatacak bir gelişme yaşandı.

CENNET MAHALLESİ DURAĞI AÇILDI

Çalışma kapsamında, Cennet Mahallesi Durağı Beylikdüzü yönünde 23 Ağustos'tan itibaren geçici olarak kullanıma kapatılmıştı. 3 gün boyunca çalışmaların sürdüğü durak saat 06.00'da tekrar kullanıma açıldı.

İşe gitmek için sabahın erken saatlerinden itibaren durağa gelen vatandaşlar Beylikdüzü istikametinde metrobüs kullanmaya başladı.

E5'TE TRAFİK ÇİLESİ

Öte yandan "Beyaz Yol" çalışması kapsamında metrobüslerin D-100 kara yoluna çıkması Ankara istikametinde de araç yoğunluğuna neden oldu.