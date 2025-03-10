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 | Onur Kaya

Beykoz Belediye Başkan vekili belli oldu

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanarak görevden alınmasının ardından yapılan seçimin sonuçları belli oldu. CHP'nin adayı Özlem Vural Gürzel, başkan vekili görevine seçildi.

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Beykoz Belediye Başkan vekili belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 17:00

Beykoz Belediye Meclisi bugün başkan vekilini seçmek için Meclis Başkanvekili Taner Aksu'nun başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

SEÇİM ÜÇÜNCÜ TURA KALDI

31 üyesi bulunan Meclis'te CHP'nin 18, AK Parti'nin ise 13 üyesi bulunuyordu. Toplantıda, belediye başkan vekili seçimi için CHP'li Meclis Üyesi Özlem Vural Gürzel ve AK Parti'li Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu aday gösterildi.

Seçimin ilk turunda Gürzel 18, Hasanoğlu ise 13 oy aldı. 31 Meclis üyesinin oy kullandığı seçimde ikinci turunda da sonuç değişmedi.

CHP'NİN ADAYI KAZANDI

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda yine 18 oy alan Gürzel, Beykoz Belediye Başkan Vekili seçildi. AK Parti'nin adayı Sadullah Hasanoğlu ise 13 oyda kaldı.

ÖZLEM VURAL GÜRZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Seçimin ardından Meclis üyeleriyle tokalaşan ve tebrikleri kabul eden Gürzel, yaptığı açıklamada, Belediye Başkan Vekilliği görevine seçilmekten büyük onur ve sorumluluk duyduğunu söyledi. Meclis üyelerine demokrasiye desteklerinden ötürü teşekkür eden Gürzel, şöyle konuştu:

"ALAATTİN BAŞKAN GELENE KADAR..."

"Ben Meclis'in takdiriyle ne yazık ki haksız bir biçimde tutulan Alaattin Köseler başkanımıza vekalet görevine seçildim. Bu görev çerçevesinde Beykoz'da hizmetlerin devamını, Alaattin başkanımızın kendisi görevinin başına gelene kadar, projelerini gerçekleştirme çabamızı en yüksek seviyede sürdüreceğiz. Bundan sonraki süreçte Beykoz'daki her bir vatandaşımızın fikir ve önerilerine açık olacağımızı belirtmek isterim. Demokratik bir yönetim anlayışıyla ortak akıl çerçevesinde hareket ederek ilçemiz için en iyi kararı almak üzere iş birliği içerisinde çalışacağız. Elbette en büyük gücümüzü kıymetli Beykoz halkından ve Beykoz Belediyesi Meclis üyelerimizden alacağız."

"EKREM BAŞKANA İNANCIMIZ TAM"

Gürzel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve hedeflerine inancının tam olduğunu belirterek, "Allah'ın izni ve sizlerin desteğiyle Beykoz halkına, partimize ve Sayın Alaattin Köseler başkanımıza mahcup olmayacağız." dedi.

Toplantıyı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de takip etti.

NE OLMUŞTU?

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 27 Şubat'ta Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'ilahelye fesat karıştırma' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Köseler'in de arasında bulunduğu 13 şüpheli 3 Mart'ta tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'i görevden uzaklaştırdı.

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