Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk Whatsapp yazışmalarında!

Beykoz Belediyesine yönelik başlatılan, 13 kişinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasının detaylarına ulaşıldı. Şüphelilerin kurdukları "Beykoz Kahvecisi" isimli Whatsapp grubunda ihalelere yönelik müdahaleleri konuştukları belirlendi. Yazışmalardaki "Beykoz için aldığımız faturalar patlarsa kötü....Bu iş çorap söküğü gibi" benzeri birçok dikkat çeken ifade yer aldı.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişinin tutuklandığı vurgun soruşturmasının detayları gün yüzüne çıkmaya başladı.

"ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul Mali Suçlar Şubesi ekipleri, belediyenin ihalelerine çağrılan 15 ana ve bunlara ait 60 alt şirketin beraber hareket ettiği, çoğunun adresinin ve kullandıkları araçların dahi aynı olduğunu tespit etti. Yapılan teknik çalışmalarda ise şirket sahibi şüphelilerin ihalelere yönelik müdahaleleri, "Beykoz Kahvecisi" adıyla kurulan WhatsApp grubundaki yazışmalarda da yer aldı.

TEKLİFLER İHALE ÖNCESİ WHATSAPP'TA

Şirket sahiplerinin yazışmalarında, ihaleler için verilen tekliflere ilişkin bilgiler, tebligatlara göre birbirlerine danışmaları, ödemelerden verilen ücretlere kadar aralarındaki anlaşmalar dikkati çekti. Yazışmalarda, şirket sahiplerinin yapılacak ihaleler öncesi birbirleriyle görüş alışverişinde bulunması da yer aldı.

USULSÜZ ALINAN FATURAYI BİLE YAZMIŞ

İhaleye giren bir firmanın belediye için düzenlediği usulsüz faturalarla ilgili yazışmasında "Beykoz için aldığımız faturalar var, onlar patlarsa kötü. Yabancı hiçbir firmadan bir şey almadık. Bu iş çorap söküğü gibi. Onlar bir yerden sorunlu fatura aldıysa ondan ona, ondan ona gider" şeklindeki yazışması dikkati çekti.

KALEM MÜDÜRÜ 200 BİN LİRA ÖDÜYORMUŞ

Soruşturma kapsamında tutuklanan Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün emniyetteki işlemleri sırasında, yaptığı görev karşılığında 65 bin lira ücret aldığını beyan ettiği öğrenildi. Yapılan çalışmada, Gümüş'ün yaklaşık 200 bin lira kira bedeli olan bir rezidansta kaldığı tespit edildi.

DİRENEN İŞTEN ÇIKARILMIŞ

Soruşturmada tanık olarak dinlenen bir kişinin ise aydınlatma işinin bir firmaya verilmesi için Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in çalışanlara baskı yaptığını, direnenlerin ise ya yerinin değiştirildiğini ya da işten çıkartıldığını söylediği öğrenildi.

GÖZALTI ANI KAMERADA

Bu arada, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in, gözaltına alındığı gün, sabah saatlerinde yurt içi uçuşu olduğu için hazırlık yaptığı, adrese giden polis ekiplerini takım elbiseyle karşıladığı belirtildi.