Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında gözaltı kararı

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alındı. Fidan Gül'ün evinde ve belediyedeki makam odasında arama yapılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 08:01
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 08:49

İhaleye fesat karıştırma soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Beykoz Belediye başkanı Alaattin Köseler’in de tutuklu bulunduğu dosya kapsamında, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı hakkında, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir kısım mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası üzerine yakalama ve gözaltı kararı verildi.

EVİNDE VE MAKAM ODASINDA ARAMA YAPILIYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar üzerine Gül'ü gözaltına aldı. Fidan Gül'ün ev ve iş yerlerinde de arama yapıldı.

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında gözaltı kararı

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA İDDİASI

Başkan yardımcısı Gül hakkındaki gözaltı kararının, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir kısım mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası üzerine verildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında halen 12 kişi tutuklu bulunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevinden uzaklaştırıldı! Bakanlık'tan açıklama

NE OLMUŞTU?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında ihaleye fesat karıştırma, 17 şüpheli hakkında da ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlarından gözaltı, kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında Köseler tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı son olarak da Alaattin Köseler’in görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.