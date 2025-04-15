Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında gözaltı kararı

İhaleye fesat karıştırma soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Beykoz Belediye başkanı Alaattin Köseler’in de tutuklu bulunduğu dosya kapsamında, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı hakkında, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir kısım mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası üzerine yakalama ve gözaltı kararı verildi.

EVİNDE VE MAKAM ODASINDA ARAMA YAPILIYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar üzerine Gül'ü gözaltına aldı. Fidan Gül'ün ev ve iş yerlerinde de arama yapıldı.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA İDDİASI

Başkan yardımcısı Gül hakkındaki gözaltı kararının, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir kısım mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası üzerine verildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında halen 12 kişi tutuklu bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında ihaleye fesat karıştırma, 17 şüpheli hakkında da ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlarından gözaltı, kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında Köseler tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı son olarak da Alaattin Köseler’in görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.