Beykoz'da denize giren Güney Koreli Song Myongjae boğuldu! Arkadaşının ayakkabısını alacaktı

31 Temmuz 2024 16:14 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 16:22

25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için Türkiye'ye gelen Güney Kore gösteri grubunun yardımcı elemanı 28 yaşındaki Song Myongjae arkadaşının denize düşen ayakkabısını almak için denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Myongjae için ekipler seferber oldu.

2 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarının sonunda Song Myongiae'nin cansız bedeni bulundu. Karaya çıkarılan Song Myongiae sağlık ekipleri tarafından olay yerinde kalp masajı yapılarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güney Koreli Song Myongiae'nin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Selda Saygılı, "Dün böyle üzücü bir olay yaşadık. Kültürel sanat festivali için gelmiştik. Koreli genç bir arkadaşımız düşen ayakkabıyı almak istemiş. Maalesef deniz dalgalarından akıntıya kapılıp gidiyor. Üzücü bir olay" dedi.