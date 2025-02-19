Beykoz’da hayrete düşüren olay! Kadın ayrıldığı erkek arkadaşına çeteyle baskın yaptırdı

Beykoz’da bir kadın ayrıldığı erkek arkadaşına ilginç bir plan yaptı. M.Ş.(65) isimli iş insanı, ayrıldığı kız arkadaşı M.K. (30)'nın anlaştığı çete tarafından önce tehdit edildi. Kadın şantaja uğrayan iş insanının evine çete üyeleri yolladı. İş insanının evine silahlı baskın yapan çete üyeleri 25 milyon lira istedi.

ÇETE ÜYELERİNE BASKIN

M.Ş., kendisine ‘25 milyon TL ceza kestik yoksa seni ve aileni öldürürüz’ şeklinde tehditlerde bulunan şahıslardan şikayetçi oldu. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K.’nın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.