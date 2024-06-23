Beykoz'da kendi boğazını kesen bir şahıs hastaneye kaldırıldı!

23 Haziran 2024 10:21 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 10:21

İstanbul Beykoz'da gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir kişi araç içerisinde kendi boğazını keserek intihar teşebbüsünde bulundu.

Riva Beykoz otoyolunda gece saat 02.00 sıralarında yaşanan olayda, iddialara göre Nihat A. ismindeki bir şahıs aracını yol kenarına park ederek 3-4 saat bekledi. Bir süre sonra Nihat A. aracın içindeki bıçakla boğazını kesmeye çalıştı.

Olayın yaşandığı yere yakın şantiyede çalışan bir kişi tarafından durum fark edilerek polis ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen emniyet güçleri, boğazından yaralanan şahsı sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Nihat A. Beykoz Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.