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 | Onur Kaya

Beykoz'daki yangında kundaklama şüphesi! Ormanı yakan şüpheliden pişkin savunma

İstanbul Beykoz'da akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, yangının işaret fişeği yüzünden çıktığı belirlendi. Ormanı yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin savunması ise pes dedirtti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 07:18
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 07:38

’da ağaçlık alanda çıkan yangına neden olduğu iddia edilen A.A. (22) isimli , polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin ifadesinde, işaret fişeğini eğlenmek amacıyla attığını ve yangını fark edince 112’yi arayarak ihbarda bulunduğunu söylediği öğrenildi.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde dün akşam saat 21.00 sıralarında Beykoz Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi’ndeki ormanlık alanda çıktı.

Beykoz'daki yangında kundaklama şüphesi! Ormanı yakan şüpheliden pişkin savunma

200 METREKARELİK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edilerek inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda yaklaşık 200 metrekarelik alanın zarar gördüğü belirlendi.

Beykoz'daki yangında kundaklama şüphesi! Ormanı yakan şüpheliden pişkin savunma

YANGINDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırmalarda, yangının işaret fişeğinin düşmesi sonucu çıktığı ve fişeğin karşı yamaçta bulunan Çiğdem Mahallesi Sarıkaya Caddesi civarından atıldığı tespit edildi.

Beykoz'daki yangında kundaklama şüphesi! Ormanı yakan şüpheliden pişkin savunma

Yapılan adres taramasında, bölgedeki evlerden birinde A.A. isimli şahsın ikamet ettiği belirlendi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Beykoz'daki yangında kundaklama şüphesi! Ormanı yakan şüpheliden pişkin savunma

ORMANI YAKAN ŞÜPHELİDEN PİŞKİN SAVUNMA

A.A. isimli şahsın verdiği beyanda, eğlenmek amacıyla işaret fişeği attığını, fişeğin ardından karşı ormanda yangın çıktığını fark edince 112’yi arayarak bilgi verdiğini söyledi. A.A., kendi rızasıyla olayda kullandığı işaret fişeğini teslim etti.

Beykoz'daki yangında kundaklama şüphesi! Ormanı yakan şüpheliden pişkin savunma

Şüpheli A.A., tamamlanan tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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