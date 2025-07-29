Beykoz'daki yangında kundaklama şüphesi! Ormanı yakan şüpheliden pişkin savunma

Beykoz’da ağaçlık alanda çıkan yangına neden olduğu iddia edilen A.A. (22) isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin ifadesinde, işaret fişeğini eğlenmek amacıyla attığını ve yangını fark edince 112’yi arayarak ihbarda bulunduğunu söylediği öğrenildi.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde dün akşam saat 21.00 sıralarında Beykoz Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

200 METREKARELİK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edilerek inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda yaklaşık 200 metrekarelik alanın zarar gördüğü belirlendi.

YANGINDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırmalarda, yangının işaret fişeğinin düşmesi sonucu çıktığı ve fişeğin karşı yamaçta bulunan Çiğdem Mahallesi Sarıkaya Caddesi civarından atıldığı tespit edildi.

Yapılan adres taramasında, bölgedeki evlerden birinde A.A. isimli şahsın ikamet ettiği belirlendi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ORMANI YAKAN ŞÜPHELİDEN PİŞKİN SAVUNMA

A.A. isimli şahsın verdiği beyanda, eğlenmek amacıyla işaret fişeği attığını, fişeğin ardından karşı ormanda yangın çıktığını fark edince 112’yi arayarak bilgi verdiğini söyledi. A.A., kendi rızasıyla olayda kullandığı işaret fişeğini teslim etti.

Şüpheli A.A., tamamlanan tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.