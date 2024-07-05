Beylikdüzü E-5’te trafik durma noktasına geldi! Feci kaza sonrası yoğunluk kamerada
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Temmuz 2024 17:26 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 17:37
Beylikdüzü - Haramidere mevkiinde kontrolden çıkan tır, önce üst geçide ardından aydınlatma direğine çarparak makasladı. Yaşanan feci kaza sonrası Beylikdüzü E-5’te trafiği kilitlendi.
E-5 Beylikdüzü mevkii Avcılar istikametinde yaşanan feci kazada tır, sürücüsünün kontrol hakimiyetinden çıktı. Tır önce köprü ayağına ardından aydınlatma direğine çarptı. Direk, yan yolda seyir halindeki bir minibüsün üzerinde devrildi. Olayda tır sürücüsü hafif yaralanırken ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU KAMERADA
Kaza sonrası makaslayan tır nedeniyle trafik dururken, bölgede oluşan trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi.
Polis ekiplerinin ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle Avcılar istikametinde yaklaşık yarım saat duran trafik araçların şerit dışına çıkarılmasıyla yeniden açıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı