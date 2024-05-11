Beylikdüzü'nde parkın yanındaki çukur akıllara Edanur'u getirdi

11 May 2024 07:37 - Güncelleme : 11 May 2024 07:42

İBB'ye bağlı Menekşe Sahil Parkı içerisindeki su dolu çukurda 5 yaşındaki Edanur'un feci ölümü sonrası gözler boş araziler ve parklardaki ihmal edilen çukurlara çevrildi.

Olayın sıcaklığı yerini korurken Beylikdüzü'nden gelen bir görüntüye bölge sakinleri tepkili, Adnan Kahveci Mahallesi Ihlamur Caddesi üzerinde bulunan 14. Çocuk Parkı'nın hemen yanında 5 yıl önce inşaat çukuru açıldı. Ancak o günden bu yana parkın hemen bitişiğinde olan alana yönelik herhangi bir inşa faaliyeti başlamadı. Yıllar içerisinde biriken sular nedeniyle çevresinde otlar bitti. Ve çukur bataklık haline geldi. Mahallelinin yoğun şikayetine rağmen ne İBB yönetimi ne de Beylikdüzü Belediyesi parkla bitişik konumda olan çukurun çevresinde herhangi bir önlem almadı.

CİMER'E ŞİKAYET ETTİLER

Çukurun suyla kaplı olduğu, etrafının adeta çöplüğe döndüğü, çukurun da balçığa döndüğü görüldü. Çocukların oyun oynadığı, salıncaklarda sallandığı ve kaydıraktan kaydığı parkın hemen yanında olan çukurun durumunu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulunan mahalleliler buna rağmen Beylikdüzü Belediye yönetimi tarafından herhangi bir önlem alınmadığından dert yandı.

Çocuklarını tek başlarına parka gönderemediklerini belirten bölge sakinleri özellikle geçen hafta yürekleri sızlan küçük Edanur'un parkta herhangi bir güvenlik önleminin alınmadığı içerisi su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmesinin ardından İBB'yi ve Beylikdüzü Belediyesi'ni etrafında herhangi bir güvenlik önlemi olmayan su dolu çukuru kurutarak kapatmasını istedi. Çukur nedeniyle endişeli olduklarını belirten bölge sakinleri, kötü hadiselerin yaşanmasından korktuklarını dile getirdi.