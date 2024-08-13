Beylikdüzü'nde trafoda korkutan patlama! Anbean kameraya yansıdı

13 Ağustos 2024 19:10 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 19:45

İstanbul Beylikdüzü'nde bir sanayi sitesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafo patlaması meydan geldi. Patlama sonrası çevrede büyük bir korku ve panik yaşandı. Patlama, sanayi sitesinde çalışan işçiler tarafından anbean kaydedildi.

Yangın ihbarı sonrası trafoya müdahale etmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın sonrası ortaya çıkan duman ve alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

TRAFO BİR ANDA PATLADI

Vatandaşlar, yangın anını kaydederken bir anda patlama meydana geldi. Cep telefonu kameralarıyla kaydedilen görüntülerde trafonun bir anda büyük bir alevle kaplandığı görüntülendi.