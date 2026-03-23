Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında istenen ceza belli oldu

Görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 31 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İnan Güney'in de aralarında olduğu 7 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasıyla birleştirme talebiyle hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheliler İnan Güney, İsmail Akkaya, Seyhan Özcan ile tutuksuz şüpheliler Veysel Eren Güven, Sabriye Akkaya, Mehmet Akif Bulut ve Deniz Göleli'nin "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından ayrı ayrı 9 yıl 8 aydan 31 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianame değerlendirilmek üzere, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinin birinci heyetine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Beyoğlu Belediyesi’ne Başkanı İnan Güney hakkındaki soruşturmada 15 Ağustos’ta 44 kişi gözaltına alınmıştı.

19 Ağustos’ta ise Güney'in yanı sıra Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, eniştesi İsmail Akkaya ve şoförü Deniz Göleli'nin de aralarında olduğu 17 kişi tutuklandı, 27 kişi ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada İnan Güney ve diğerlerinin tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Danışmanı Murat Ongun ile irtibatlı olarak gözaltına alındıkları ileri sürülmüştü.