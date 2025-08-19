İnan Güney hakkında yeni karar! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Örgüt kurma ve dolandırıcılık suçlamalarıyla dün tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

TEDBİR KARARI

"Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY, Hakkında "Suç İşleme Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 19.08.2025 tarih ve 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

9. DALGADA GÖZALTINA ALINMIŞTI

İBB'ye yönelik düzenlenen 9. dalga yolsuzluk operasyonunda Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP/C mensubu iki teröristten biri olan Bahtiyar Doğruyol'un yakın akrabası Utku Doğruyol, firari Emrah Bağdatlı'nın birinci dereceden yakını Özge Bağdatlı'nın da aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alınmıştı Güney dünkü savcılık ifadesinin ardından tutuklanmıştı.