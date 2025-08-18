Menü Kapat
29°
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e tutuklama talebi

Son dakika haberi: İBB'ye yönelik soruşturmalarda gözaltına alınan ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 20 kişiye tutuklama talep edildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e tutuklama talebi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 17:42

İBB'ye yönelik düzenlenen 9. dalga yolsuzluk operasyonunda Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP/C mensubu iki teröristten biri olan Bahtiyar Doğruyol'un yakın akrabası Utku Doğruyol, firari Emrah Bağdatlı'nın birinci dereceden yakını Özge Bağdatlı'nın da aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyette ifade işlemi tamamlanan şüpheliler, bu sabah Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirilmişti.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e tutuklama talebi

İFADELERİ TAMAMLANDI

Medya A.Ş, Kültür A.Ş ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen 35 şüpheli ve çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüphelinin, Savcılık ifadeleri tamamlandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e tutuklama talebi

20 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de olduğu 20 şüpheli tutuklama, 24 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

