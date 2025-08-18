Menü Kapat
29°
Gündem
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Bakan Tunç'tan Hakan Çakır ve Ahmet Minguzzi açıklaması! Yeni düzenlemenin sinyalini verdi

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hakan Çakır ve Ahmet Minguzzi cinayetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, Hakan Çakır cinayetine ilişkin 4 kişinin tutuklandığını açıkladı. Yeni düzenlemenin sinyalini de veren Tunç, "Çocuklarımızı suça sürüklenmekten korumak, mağduriyetlerin önüne geçmek ve ailelerimizin böylesi acıları bir daha yaşamamasını sağlamak için adımlarımızı kararlılıkla atacağız" dedi.

Bakan Tunç'tan Hakan Çakır ve Ahmet Minguzzi açıklaması! Yeni düzenlemenin sinyalini verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.08.2025
17:17
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
17:43

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol verme kavgasında öldürülen Hakan Çakır cinayetine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Hakan Çakır cinayetinde 4 kişinin tutuklandığını açıklayan Bakan Tunç, "Çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve toplumumuzun huzurunu korumak amacıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz aşaması ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunumuzda ve bazı kanunlarda ihtiyacı doğmuştur" diyerek yeni düzenlemenin sinyalini verdi.

Bakan Tunç'tan Hakan Çakır ve Ahmet Minguzzi açıklaması! Yeni düzenlemenin sinyalini verdi

18 YAŞ ALTI FAİLLERİN KARIŞTIĞI ŞİDDET OLAYLARI

Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeleri:

"Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana gelen ve Hakan Çakır adlı genç kardeşimizin hayatını kaybetmesine yol açan elim olay, hepimizi derinden üzmüştür. Olayın ardından yakalanan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “kasten öldürme” suçundan başlatılan soruşturma çok yönlü olarak yürütülmekte olup, 4 şüpheli Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. , kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin asla kabul edilemez. Ahmet Minguzzi evladımızın kaybı ve benzer olayların ardından, özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları, üzerinde titizlikle durmamız gereken bir konu haline gelmiştir.

Bakan Tunç'tan Hakan Çakır ve Ahmet Minguzzi açıklaması! Yeni düzenlemenin sinyalini verdi

"YENİ DÜZENLEME İHTİYACI DOĞMUŞTUR"

Bu çerçevede çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve toplumumuzun huzurunu korumak amacıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz aşaması ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunumuzda ve bazı kanunlarda yeni düzenleme ihtiyacı doğmuştur.

  • 15-18 yaş grubu çocuklar için, TCK’nın 31. maddesinde öngörülen ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi,
  • Çocuklara veya bakıma muhtaç bireylere yönelik sistematik kötü muamelelerin cezalarının artırılması,
  • Aile yükümlülüklerinin ihlaline dair suçların yaptırımlarının güçlendirilmesi,
  • Sosyal inceleme raporlarının çocuk davalarında zorunlu hale getirilmesi ve gerekçesiz olarak alınmamasının önlenmesi,
  • Çocuk hükümlülerin cezalarının çocuk kapalı cezaevlerinde infaz edilmesi ve iyileşme durumunda eğitimevlerine ayrılabilmesi,
  • Çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin etkin uygulanması için kurumlar arası koordinasyonun artırılması, ihmal veya gecikme gösteren kamu görevlilerine yaptırım öngörülmesi,
  • Çocuğun yararına alınan tedbir kararlarına aykırı hareket eden anne, baba veya sorumlular hakkında etkin yaptırımlar uygulanması gibi kapsamlı düzenlemeler gündemimizdedir.
Bakan Tunç'tan Hakan Çakır ve Ahmet Minguzzi açıklaması! Yeni düzenlemenin sinyalini verdi

"ADIMLARIMIZI KARARLILIKLA ATACAĞIZ"

Amacımız, bir yandan çocuğun üstün yararını gözetirken diğer yandan toplumun güvenliğini sağlamaktır. Çocuklarımızı suça sürüklenmekten korumak, mağduriyetlerin önüne geçmek ve ailelerimizin böylesi acıları bir daha yaşamamasını sağlamak için adımlarımızı kararlılıkla atacağız. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz düzenlemeleri tüm paydaşlarla istişare ederek en kısa sürede tamamlayacak ve taslak çalışmamızı yasama yılının başlamasıyla birlikte milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz."

https://x.com/yilmaztunc/status/1957443988140532083

