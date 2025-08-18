Aziz İhsan Aktaş için ölüm emri iddiası! Operasyonda yakalanan zanlılar hakkında yeni gelişme

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, çete elebaşı olduğu iddia edilen S.Y. ile avukatlar C.D. ve S.I.’nın da aralarında bulunduğu 16 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı. Şüphelilerden biri savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, geri kalan 15 kişi "silahlı suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 4 gün boyunca İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde ifade verdi. S.Y. ve beraberindekilerin sorgusu bu sabah tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 15 zanlı, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Liderliğini S.Y.’nin yaptığı öne sürülen çetenin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmalarda "itirafçı" konumundaki iş insanı Aziz İhsan Aktaş’a yönelik aldıkları talimatla "ölüm planı yapmakla" suçlandığı belirtildi.

"ÖLÜM EMRİ" VERİLDİ İDDİASI

Devam eden soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in avukatıyla cezaevinde yaptığı bir görüşmede, bir çeteye işadamı Aziz İhsan Aktaş'ı susturma talimatı ilettiği ileri sürülmüş, bu kapsamda soruşturma başlatılmıştı.

İtirafçı olan ve bu nedenle hakkında "ölüm emri" verildiği iddia edilen Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

RÜŞVET ÇARIKINI DEŞİFRE ETTİ

O dönem itirafçı olup CHP'li belediyelerdeki tüm rüşvet çarkını deşifre ettiği ifade edilen Aktaş'ın, 30 Nisan ile 11 Mayıs 2025 tarihlerinde adli makamlarda verdiği iki ifade sonrasında CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukların ortaya çıkmasının ardından seri operasyonların düğmesine basıldığı öğrenildi.