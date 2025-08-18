Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Aziz İhsan Aktaş için ölüm emri iddiası! Operasyonda yakalanan zanlılar hakkında yeni gelişme

İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen "çete" operasyonunda yakalanan, aralarında 2 avukatın da bulunduğu 15 şüpheli, "silahlı suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Çetenin, İBB soruşturmalarında "itirafçı" konumundaki iş insanı Aziz İhsan Aktaş’a yönelik aldıkları talimatla ölüm planı yapmakla suçlandığı belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aziz İhsan Aktaş için ölüm emri iddiası! Operasyonda yakalanan zanlılar hakkında yeni gelişme
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 16:35

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, elebaşı olduğu iddia edilen S.Y. ile avukatlar C.D. ve S.I.’nın da aralarında bulunduğu 16 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı. Şüphelilerden biri savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, geri kalan 15 kişi "silahlı suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 4 gün boyunca İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde ifade verdi. S.Y. ve beraberindekilerin sorgusu bu sabah tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 15 zanlı, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Liderliğini S.Y.’nin yaptığı öne sürülen çetenin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne () yönelik soruşturmalarda "itirafçı" konumundaki iş insanı Aziz İhsan Aktaş’a yönelik aldıkları talimatla "ölüm planı yapmakla" suçlandığı belirtildi.

Aziz İhsan Aktaş için ölüm emri iddiası! Operasyonda yakalanan zanlılar hakkında yeni gelişme

"ÖLÜM EMRİ" VERİLDİ İDDİASI

Devam eden soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in avukatıyla cezaevinde yaptığı bir görüşmede, bir çeteye işadamı Aziz İhsan Aktaş'ı susturma talimatı ilettiği ileri sürülmüş, bu kapsamda soruşturma başlatılmıştı.
İtirafçı olan ve bu nedenle hakkında "ölüm emri" verildiği iddia edilen Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a yönelik operasyonunda gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Aziz İhsan Aktaş için ölüm emri iddiası! Operasyonda yakalanan zanlılar hakkında yeni gelişme

RÜŞVET ÇARIKINI DEŞİFRE ETTİ

O dönem itirafçı olup CHP'li belediyelerdeki tüm çarkını deşifre ettiği ifade edilen Aktaş'ın, 30 Nisan ile 11 Mayıs 2025 tarihlerinde adli makamlarda verdiği iki ifade sonrasında CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukların ortaya çıkmasının ardından seri operasyonların düğmesine basıldığı öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump posta yoluyla ve oy makinasıyla oy kullanımına savaş açtı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Antalya Havalimanı yolcu rekoru kırdı!
5 ilde suç örgütlerine ağır darbe! MASAK raporu şoke etti: 1 milyar 200 milyon TL hesap hareketi

ETİKETLER
#ibb
#rüşvet
#yolsuzluk
#çete
#silahlı suç örgütü
#Ölüm Emri
#Aziz İhsan Aktaş
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.