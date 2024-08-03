Beyoğlu'nda 3 kadına fazla hesap saldırısı! Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

03 Ağustos 2024 13:15 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 13:48

Yusuf Dikeç'in 90 yaşındaki annesi konuştu: Vatan sağ olsun, milletimiz var olsun, gurur duyuyorum

Yusuf Dikeç'in 90 yaşındaki annesi konuştu: Vatan sağ olsun, milletimiz var olsun, gurur duyuyorum

Muğla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Cihangir mahallesinde 3 kadın eğlenmek için gittikleri mekanda kabusu yaşadı. Olay 3 Haziran'da meydana geldi.

BEYOĞLU'NDA 3 KADINA FAZLA HESAP SALDIRISI!

Eğlenmek için bir mekana giden A.İ.K, H.E. ve Y.T. ile işletme çalışanları arasında, yüksek geldiği iddia edilen hesap nedeniyle tartışma çıktı.

Mekanın koridoruna da taşan tartışma, burada kavgaya dönüştü. İşletme ortaklarından biri ile diğer çalışanların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

SOLUĞU POLİS MERKEZİNDE ALDILAR

Olayla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 31 Temmuz gecesi Karaköy Polis Merkezine başvuran üç kadın, kendilerini darbettiğini öne sürdükleri iş yeri ortaklarından V.T. ile çalışan M.M.D'den şikayetçi oldu.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, taraflar arasında başlayan tartışma ve kavga anı yer alıyor.

ALİ YERLİKAYA'DAN OLAYA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olaya ilişkin yapılan operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya "Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz" ifadelerini kullandı.