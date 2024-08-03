Beyoğlu'nda 3 kadına fazla hesap saldırısı! Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
Eğlenmeye gittikleri mekanda yüksek gelen hesaba itiraz eden 3 kadına işletme sahibi saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi. Bakan Yerlikaya, olaya ilişkin açıklama yaptı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Cihangir mahallesinde 3 kadın eğlenmek için gittikleri mekanda kabusu yaşadı. Olay 3 Haziran'da meydana geldi.
BEYOĞLU'NDA 3 KADINA FAZLA HESAP SALDIRISI!
Eğlenmek için bir mekana giden A.İ.K, H.E. ve Y.T. ile işletme çalışanları arasında, yüksek geldiği iddia edilen hesap nedeniyle tartışma çıktı.
Mekanın koridoruna da taşan tartışma, burada kavgaya dönüştü. İşletme ortaklarından biri ile diğer çalışanların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.
SOLUĞU POLİS MERKEZİNDE ALDILAR
Olayla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 31 Temmuz gecesi Karaköy Polis Merkezine başvuran üç kadın, kendilerini darbettiğini öne sürdükleri iş yeri ortaklarından V.T. ile çalışan M.M.D'den şikayetçi oldu.
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, taraflar arasında başlayan tartışma ve kavga anı yer alıyor.
ALİ YERLİKAYA'DAN OLAYA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olaya ilişkin yapılan operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya "Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz" ifadelerini kullandı.