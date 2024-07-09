Beyoğlu’nda korkunç anlar! Yangını çıkaran kişiyi bıçakladı, engelli arkadaşını alevlerin arasından kurtardı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Temmuz 2024 15:31 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 15:59
İstanbul Beyoğlu'nda boş binada oturan iki kişi, dairenin yandığını fark etti. Alevleri fark eden şahıs, yangını çıkaran kişiyi bıçakladıktan sonra bedensel engelli kız arkadaşını kucağına alarak yangından kurtardı.
Beyoğlu Gümüşsuyu’nda meydana gelen olayda, bir kişi boş binada bulunan dairede ateş yaktı. Bu sırada yan dairede bulunan iki kişi alevleri fark ederek dışarı çıktı. Dumandan etkilenen kişi sinirlenerek yangını çıkarak kişiyi göğsünden ve karnından bıçakladı.
ENGELLİ ARKADAŞINI ALEVLERİN ARASINDAN KURTARDI
Bıçaklanan kişi can havliyle kaçarken, şahıs ise engelli kız arkadaşını kucağına alıp binadan çıkarttı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Doğal gaz ekipleri ise vanayı kapatarak yangının büyümesini önledi. Sağlık ekiplerinin ayakta tedavi ettiği engelli genç kız taburcu edilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı