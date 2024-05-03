03 May 2024 14:02 - Güncelleme : 03 May 2024 14:56
Beyoğlu'nda okul inşaatında askeri mühimmat bulundu
Beyoğlu'ndaki okul inşaat alanında yapılan çalışmalar sırasında 30 adet havan topu bulundu.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beyoğlu Örnektepe Mahallesi İmrahor Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu inşaat alanında yapılan çalışmalar sırasında askeri mühimmat bulundu.
Korozyona uğrayan; 30 adet havan topu olduğu değerlendirilen mühimmatın, savcılık talimatıyla bertaraf edilmek üzere emniyet birimlerince muhafaza altına alındığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı