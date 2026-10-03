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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 04:45
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 04:45

Beyoğlu'nda sokaklardan eğlence mekanlarına kapsamlı denetim

Beyoğlu'nda sokaklardan eğlence mekanlarına uzanan kapsamlı denetimlerde çok sayıda kişi ve işletme hakkında işlem yapıldı. Aranan 11 kişi yakalandı bazı iş yerlerine kapatma cezası kesildi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 04:45
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 04:45

'nda yerli ve yabancı ziyaretçilerin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 610 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalanırken, turistlere yönelik hanutçuluk yaptığı belirlenen 35 kişi hakkında işlem uygulandı. Denetimlerde 10 iş yeri kapatılırken, mevzuata aykırılık tespit edilen eğlence mekanlarına toplam 725 bin TL idari kesildi.

Beyoğlu'nda sokaklardan eğlence mekanlarına kapsamlı denetim

BEYOĞLU'NDA GENİŞ ÇAPLI DENETİM

koordinesinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Beyoğlu'nda yerli ve yabancı ziyaretçilerin huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyen unsurların önlenmesine yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalarda; dilencilik ve çocukların dilendirilmesi, turistlere yönelik ısrarcı satış ve hanutçuluk, herhangi bir yasal yetkisi bulunmaksızın park yeri göstererek vatandaşlardan para talep edilmesi ile sokak ve kaldırımları işgal eden, çevreye rahatsızlık verecek seviyede gürültüye neden olan ve kamu düzenini olumsuz etkileyen eğlence mekanlarına yönelik denetimler düzenlendi.

Beyoğlu'nda sokaklardan eğlence mekanlarına kapsamlı denetim

15 dilenciye ve 25 çocukla ilgili işlem yapıldı

Denetimlerde dilencilik yaptığı tespit edilen 15 şahıs hakkında idari işlem uygulanırken, dilendirildiği belirlenen 25 çocukla ilgili de gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Hanutçuluk yapan 35 kişiye işlem

Turistlere yönelik hanutçuluk faaliyetinde bulunduğu tespit edilen 35 şahıs hakkında idari işlem uygulandı. Bu faaliyetlerle bağlantılı olduğu belirlenen 10 iş yeri hakkında ise kapatma işlemi gerçekleştirildi.

İzinsiz park yeri gösteren 5 kişiye adli işlem

Herhangi bir yasal yetkisi bulunmadan park yeri göstererek vatandaşlardan ücret talep ettiği belirlenen 5 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

10 işletmeye kapatma işlemi

Ekipler tarafından 25 alkollü işletme denetlenirken, mevzuata aykırılık tespit edilen 10 iş yeri hakkında kapatma işlemi uygulandı. Vergi denetim ekiplerinin kontrollerinde ise mevzuata aykırılık tespit edilen eğlence mekanlarına toplam 725 bin TL idari para cezası kesildi.

610 kişinin GBT'si sorgulandı, 11 aranan şahıs yakalandı

Uygulama kapsamında 610 şahsın GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 11 şahıs yakalandı. Denetimlerde tespit edilen şahıs ve iş yerleri hakkında ilgili mevzuat kapsamında adli ve idari işlemlerin uygulandığı belirtildi.

 

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#Para Cezası
#Beyoğlu
#istanbul emniyet müdürlüğü
#Hanutçuluk
#Iş Yeri Kapatma
#Gündem
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