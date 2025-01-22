Beypiliç'ten Bolu'daki yangın faciasının ardından açıklama geldi! 

22 Ocak 2025 19:17 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 19:23

Bolu'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın felaketinde 76 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından yangında yaşamını yitirenlerin naaşlarını bir tavuk firmasına ait tırın dorsesiyle taşıdığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin Beypiliç’ten yapılan açıklamada, "Önceliğimiz hızlı destek sağlamak olduğu için ilk etapta araç üzeri giydirmeler ile zaman kaybedilmemiştir. Araçlarımızın üstü kapatılmadan önce çekilmiş fotoğrafların servis edilmesi sadece yardım amacı ile orada bulunan kurumumuzu derinden üzmüştür" ifadeleri kullanıldı.

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Bolu​ Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 238 kişinin konakladığı otelde meydana gelen yangında 79 kişi hayatını kaybetti. Yangında yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna taşındı. Morgun kapasitesinin yetersiz kalması üzerine cenazeler, Beypiliç firmasına ait soğuk hava deposu bulunan bir tıra nakledildi. Ancak tırın üzerindeki kızarmış tavuk görseli, sosyal medyada büyük tepki topladı.

"HIZLI AKSİYON ALMAK ADINA..."

Gelen tepkilerin ardından tırın dorsesindeki görsellerin üzeri kapatıldı. Söz konusu olayla ilgili Beypiliç, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı:

"Değerli Vatandaşlarımız, Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve hepimizi derinden sarsan elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısıyla doluyuz. Elim olay sonrası resmi kurumlardan gelen talep üzerine: soğuk hava sistemine sahip araçlarımızı toplumsal dayanışma anlayışımızla olay yerine gönderdik. Bu gibi olaylarda bilindiği gibi zamanla yarışılması ve hızlı aksiyon alınması oldukça önemlidir. Önceliğimiz hızlı destek sağlamak olduğu için ilk etapta araç üzeri giydirmeler ile zaman kaybedilmemiştir fakat devamında yola çıkan ekip arkadaşlarımız, olay yerine ulaşan araçlarımızın üzerinde yer alan logoları kapatmışlardır.

'YARDIM AMACI İLE ORADAYDIK, ÜZÜLDÜK'

Ancak basın mensuplarının, araçlarımızın üstü kapatılmadan önce çekilmiş fotoğrafları servis etmeleri duyarlı vatandaşlarımızı ve sadece yardım amacı ile orada bulunan kurumumuzu derinden üzmüştür. Markamızın, toplumumuzu yaralayan bu tür acılı olaylardan reklam amaçlı yararlanması asla söz konusu olamaz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Saygılarımızla."