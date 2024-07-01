Bıçak zoruyla ticari taksi ve lüks otomobil gasp etti, kovalamaca sonucu yakalandı

01 Temmuz 2024 06:00 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 06:03

Eskişehir’in Tunalı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi’nde gece saat 00.30 sularında hareketli dakikalar yaşandı. Müşteri gibi davranarak durdurduğu ticari taksiyi bıçak zoruyla gasp eden 24 yaşındaki Kaan Ali E., olay yerinden kaçtı.

ÖNCE TAKSİ SONRA LÜKS OTOMOBİL

Taksi şoförünün ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Gasp edilen taksiyi Sümer Mahallesi Muhsin Ertuğrul Sokak’ta terk edilmiş vaziyette bulan ekipler, şüpheli şahsın aynı bölgede bulunan lüks otomobili de gasp ederek kaçtığını tespit etti.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar’ın talimatı üzerine kent genelinde görevli tüm personeller ile şüpheli şahsın muhtemel kaçış güzergahlarında tedbir alındı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüpheli şahıs, kısa bir süre içinde gasp ettiği lüks otomobil ile seyir halindeyken kovalamaca sonucu Akcami Mahallesi’nde yakalandı. Polis ekiplerinin etkisiz hale getirdiği şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 24 yaşındaki Kaan Ali E., hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirlenen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Gasp edilen ticari taksi ve lüks otomobil, polis ekiplerince sahiplerine teslim edildi.