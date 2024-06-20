Bıçaklanan üniversite öğrencisi Aslıhan davasında kaos! Şoke eden gelişme..

20 Haziran 2024 13:40 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 13:40

Cinayet gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Acılı anne isyan etti

Cinayet gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Acılı anne isyan etti



Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz Aralık ayında saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Zengin, akşam saatlerinde yardım amaçlı semte yeni taşınan çocukluk arkadaşı Eren Y.'nin evine gitmişti.

Burada arkadaşları Sıla K. ve Yunus Emre K. ile taşınmaya yardımcı olan Zengin, birkaç saat sonra yanlarından ayrılarak evine dönmüştü.

Kıyafetlerini değiştiren genç kız ardından kahve içmek için tekrardan arkadaşlarının da olduğu Eren Y.'nin evine gitmek için gece yarısı yola çıkmıştı.

&LDQUO;ABİ KORKUTTUN BENİ' DEDİĞİ ŞAHIS BELİNDEN BIÇAKLAMIŞTI

Yaya olarak yürüyen genç kız, yaklaşık 15 dakika sonra Eren Y.‘nin bulunduğu binanın önüne gelmişti. O esnada kapının şifresini yanlış giren genç kızın arkasından bir şahıs koşarak yaklaşmıştı.



Genç kızın “Abi korkuttun beni” diye tepki verdiği kasklı şahıs, hiç sesini çıkartmadan genç kızı belinden bıçaklamıştı. Olayın ardından saldırgan bıçağı olay yerinde peçeteye sarıp attıktan sonra kaçarken, genç kız yere düşmüştü.



Kanlar içerisinde kalan genç kızın çığlıklarını duyan arkadaşları yanına gelmişti.



İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan genç kız için sağlık ekiplerine ihbarda bulunulmuştu.

BIÇAKLANAN KIZIN 3 ORGANI ZARAR GÖRMÜŞTÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak hemen ameliyat alınmıştı.

Bıçaklanması sonucu 3 organı zarar gören genç kız, 6 saat süren ameliyat sonucu hayati tehlikeyi atlatarak normal bakım servisine alınmış, günler sonrada taburcu edilmişti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak genç kızın ifadesine başvurmuştu.

BIÇAKTAN PARMAK İZİ ÇIKMAMIŞ, SALDIRGANIN NET YÜZ GÖRÜNTÜSÜ BULUNAMAMIŞTI

Genç kız ifadesinde kendisini yaralayan şahsın evinin bulunduğu sokaktan itibaren kendisini takip ettiğini, kendisini rahatsız eden ve şüphelendiği kimsenin olmadığını söylemişti.

Saldırganın Zengin'i olayı gerçekleştirdikten sonra peçeteye sarıp attığı bıçağın kriminal incelemesinde herhangi bir parmak izine rastlanılamadığı öğrenilmişti.

Olayla ilgili ortaya çıkan görüntülerde ise saldırganın olaydan sonra binadan çıkıp, koşarak merdivenlerden aşağıya indiği, cadde üzerinde bir süre daha koştuğu ardından kaskını çıkartıp yol kenarında beklediği esnada çevirdiği taksiye bindiği, bir süre semtte dolaşıp Merkez Mahallesi'nde bir sitenin önünde park halinde olanda plakasız motosiklete bindiği ve Hasdal yönüne doğru giderek kayıplara karıştığı tespit edilmişti.

Şahsın elde edilen görüntülerinin net olmaması nedeniyle eşleşme sağlanamamıştı.

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİNİN YAKALADIĞI ŞAHIS TUTUKLANMIŞTI

Olayla ilgili yaklaşık 5 aydır teknik ve fiziki takip yapan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, gelen ihbarları da değerlendirerek şahsın Murat H. (35) olduğunu tespit etmişti. Mobilya dükkanında çalışan şahsın iş yerine baskın yapan polis, onu bulamamıştı.

Çalışanlara güvenlik kamera görüntülerini izleten polis, şahsın Murat H. olduğunu doğrulamıştı. İş yeri sahibi ise H.'nin bipolar davranış bozukluğu rahatsızlığı olduğunu söylemişti.

Şahsın Güngören'de bir adreste mobilya montajında olduğunu öğrenen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, eve baskın düzenlemişti.

Baskında H., montaj yaptığı esnada iş üstünde kıskıvrak yakalanmıştı. Gözaltına alınan şahsın evinde arama yapan polis, olay esnasında başında olan siyah-turuncu renkli kaskı ve olay esnasında giydiği kıyafetleri ele geçirmişti.