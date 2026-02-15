Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Bıçaklanarak yaralanmalarına rağmen gazetecilere saldırdılar

Aksaray'da gasba uğradıklarını iddia ettikleri şahıslar tarafından bıçaklanarak yaralanan 3 kişiden 2'si ambulansla getirildikleri hastanede gazetecilere saldırdı.

Bıçaklanarak yaralanmalarına rağmen gazetecilere saldırdılar
15.02.2026
15.02.2026
'da sabah saat 04.00 sıralarında Kalanlar Mahallesi Kılıçaslan Parkı arkasında bir olay yaşandı. İddiaya göre, parkın arkasında oturduklarını belirten 3 kişinin yanına gelen 2 kişi tarafından bıçak zoruyla önce sigaraları sonra da cep telefonları edilmek istendi.

Hasan Ö. (20), Ahmet Can D. (22) ve Özkadir E. (22) cep telefonlarını vermek istemeyince 2 şahıs tarafından vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

Bıçaklanarak yaralanmalarına rağmen gazetecilere saldırdılar

GAZETECİLERE SALDIRDILAR

Olayı gerçekleştiren saldırganlar kaçarak kayıplara karışırken yaralılar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri yaralıları bulurken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi 3 ayrı ambulansa alarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirdi. Burada şahıslardan biri ambulansın kapısının açılmasıyla birlikte gazetecilerin görüntü aldığını fark ederek yattığı sedyeden atlayıp gazetecilere saldırdı.

Bıçaklanarak yaralanmalarına rağmen gazetecilere saldırdılar

KÜFÜR VE TEHDİT YAĞDIRDILAR

Şahıs polis memuru tarafından engellenirken sağlık ve polis memurlarına zor anlar yaşattı. Diğer ambulansla gelen ikinci yaralı da sedyeyle ambulanstan indirildiği sırada gazetecilere önce küfür ve tehditler yağdırdı, sonra sedyeden atlayıp gazetecileri kovaladı. Yaşanan saldırı ve kovalamaca anları anbean kameralara yansırken, hastane özel güvenliği ve polis ekipleri 2 yaralıyı güçlükle etkisiz hale getirerek acil servise aldı.

Bıçaklanarak yaralanmalarına rağmen gazetecilere saldırdılar

Yaralılar tedavi altına alınırken, polisin yaptığı ilk sorgulamada gasp edilmek istendiklerini, telefon ve sigara vermeyince şahısların bıçakla saldırarak yaraladığını söyledikleri öğrenildi. Polis, kaçan saldırganların peşine düşerken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

ETİKETLER
#aksaray
#yaralanma
#gasp
#bıçaklı saldırı
#Gazetecilere Saldırı
#Gündem
