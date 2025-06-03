Bilecik'te eğitim uçağı kaza kırıma uğradı! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinden kalkan eğitim uçağı, Bilecik'te teknik bir arızadan dolayı zorunlu iniş yaptı. İniş yaptığı sırada kaza kırıma uğrayan uçak ters döndü. Pilot yaralanırken jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı önlem aldı.