Bilecik'te eğitim uçağı kaza kırıma uğradı! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinden kalkan eğitim uçağı, Bilecik'te teknik bir arızadan dolayı zorunlu iniş yaptı. İniş yaptığı sırada kaza kırıma uğrayan uçak ters döndü. Pilot yaralanırken jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı önlem aldı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan havaalanından havalanan eğitim uçağı, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde teknik bir arızadan dolayı boş bir araziye iniş yaptı.
İniş sırasında kaza kırıma uğrayan uçak ters döndü. Uçağın kaza kırıma uğradığını gören vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı kadın pilotu yaptıkları ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma kaza yerinde geniş çaplı önlem alırken, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.