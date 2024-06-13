Bilecik'te ormanlık alanda yangın
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
13 Haziran 2024 05:20 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 05:25
Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, Osmaneli ilçesi Göksu Nehri'nin yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Kavak ağaçlarının bulunduğu alanda alevler yükseldi.
Olay yerine Bilecik Orman İşletmesi Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, Osmaneli Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı