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 | Bengül Büyükhan

Bilirkişi soruşturmasında yeni gelişme! Duruşma tarihi belli oldu

Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz şekilde kayda alınarak ifşa edilmesi ve bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada iddianame kabul edildi. İlk duruşma 4 Mart'ta yapılacak.

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Bilirkişi soruşturmasında yeni gelişme! Duruşma tarihi belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 12:50

Gazetecilere 'bilirkişi' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, gazeteciler Seda Selek, Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Kürşad Oğuz hakkındaki 'bilirkişi' iddianamesi kabul edildi.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Buna göre ilk duruşma 4 Mart saat 09.30'da yapılacak. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz'un 'kişiler arasındaki konuşmaları kayıt etmek ve yayınlamak' ve 'yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' suçlarından 6'şar yıldan 14'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheliler Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker'in ise 4'er yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek ifade verdi! 2 gazeteci için adli kontrol talebi - 1. Resim

İDDİANAMEDEN

Şüpheli Barış Pehlivan'ın müştekiyi telefonla arayarak irtibat kurmaya çalıştığı ve rızası olmadan aralarındaki konuşmayı kaydettiği belirtilen iddianamede, müştekinin konuşmak istemediğini ısrarlı şekilde beyan etmesine rağmen Pehlivan'ın görüşmeleri kayıt altına aldığının bilinciyle konuşmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

İddianamede, müşteki S.B. ile gerçekleşen telefon görüşmesinin sesinin Pehlivan tarafından dışarıya verildiği, tutuklu şüpheli Kürşad Oğuz'un sesi kayıt cihazıyla kaydettiği bilgisi verildi. Kaydın Oğuz tarafından şüpheli Suat Toktaş'a gönderildiği ifade edilen iddianamede, Toktaş'ın da kaydı şüpheli Selek'e gönderdiği ve canlı yayında yayınlandığı aktarıldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

GAZETECİLER HAKKINDA İSTENEN CEZALAR NE?
İddianamede şüpheliler Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında müşteki olan bilirkişiyle yapmış oldukları görüşmeyi kayda aldıkları gerekçesiyle "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 6 yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheliler Seda Selek, Suat Toktaş ve Serhan Asker hakkında ise suça konu ses kaydını birbirleri ile paylaşıp canlı yayında yayınladıkları gerekçesiyle "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 4 yıldan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
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