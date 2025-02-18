Bilirkişi soruşturmasında yeni gelişme! Duruşma tarihi belli oldu

Gazetecilere 'bilirkişi' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, gazeteciler Seda Selek, Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Kürşad Oğuz hakkındaki 'bilirkişi' iddianamesi kabul edildi.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Buna göre ilk duruşma 4 Mart saat 09.30'da yapılacak. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz'un 'kişiler arasındaki konuşmaları kayıt etmek ve yayınlamak' ve 'yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' suçlarından 6'şar yıldan 14'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheliler Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker'in ise 4'er yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

İDDİANAMEDEN

Şüpheli Barış Pehlivan'ın müştekiyi telefonla arayarak irtibat kurmaya çalıştığı ve rızası olmadan aralarındaki konuşmayı kaydettiği belirtilen iddianamede, müştekinin konuşmak istemediğini ısrarlı şekilde beyan etmesine rağmen Pehlivan'ın görüşmeleri kayıt altına aldığının bilinciyle konuşmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

İddianamede, müşteki S.B. ile gerçekleşen telefon görüşmesinin sesinin Pehlivan tarafından dışarıya verildiği, tutuklu şüpheli Kürşad Oğuz'un sesi kayıt cihazıyla kaydettiği bilgisi verildi. Kaydın Oğuz tarafından şüpheli Suat Toktaş'a gönderildiği ifade edilen iddianamede, Toktaş'ın da kaydı şüpheli Selek'e gönderdiği ve canlı yayında yayınlandığı aktarıldı.