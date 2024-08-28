Bina sakinlerinin yüreği ağzına geldi, onun kılı bile kıpırdamadı! Söyledikleriyle herkesi güldürdü: "İyi oldu, ortalık sakinleşti"

28 Ağustos 2024 15:58 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 16:08

İstanbul'un Kartal İlçesi, Petrol İş Mahallesi Beyaz Villa Sokak üzerinde bulunan bir binada korku dolu anlar yaşandı. 6 katlı bir binanın altıncı katındaki dairenin balkonu çöktü. Gürültüyü duyan bina sakinleri kendilerini dışarı attı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen görevliler tarafından bariyerler ve emniyet şeridiyle önlem alındı. Apartmanda oturan 2 ailenin yakınlarının yanına gittiği öğrenildi. Ekipler tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.

"BEN BÖYLE ŞEYLERDEN KORKMAM, İYİ OLDU"

1976'dan bu yana apartmanda yaşayan Erol Altan ise evini terk etmedi. Altan'ın, "Biz otuyorduk, gürültü oldu. Anladık ki balkon çökmüş. Ben korkmadım umurumda bile olmadı ama korkan komşularım oldu. Ben böyle şeylerden pek korkmam. Daha da güzel oldu bu olay, ortalık sakinleşti. Sabah işe gidenler çok gürültü yapıyorlardı. Şimdi kimse yok binada, patron benim. Sakin bir şekilde yaşıyorum. Çok da memnun oldum bu işten" şeklindeki açıklamaları gülümsetti.