Binadan fırlayan parçalardan saniyelerle kurtuldular! Film gibi izlediler, sonra da kaçtılar
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Ağustos 2024 09:42 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 09:42
Asrın felaketinden etkilenen Hatay'da hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor. 5 katlı bir binanın yıkım çalışmasını 'film gibi' izleyen vatandaşlar ölümden saniyelerle kurtuldular. Vatandaşların yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden biri olan Hatay'da hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü şekilde yıkıldı.
Binanın yıkım çalışmasını izlemek isteyen bazı vatandaşlar, binadan fırlayan parçaların kendilerine gelmesinden saniyelerle kurtuldu.
VATANDAŞLARIN KAÇIŞTIĞI ANLAR KAMERADA
Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda vatandaşların kaçtığı anlarsa cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı