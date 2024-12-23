Bingöl'de okullara kar tatili! Bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara

23 Aralık 2024 23:41 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 23:49

Bingöl’de etkisini artıran yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde ve köylerde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilirken, kamuda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayıldı.

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Bingöl’de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı​ ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 24 Aralık 2024 Salı günü için alınan kararın detayları paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla Yayladere ve Yedisu ilçelerimiz, Sancak beldesi ve Merkez Sudüğünü köyünde taşımalı eğitim ile okullara erişimi sağlanan öğrencilerimiz için eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir.”

Ayrıca, aynı bölgelerde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Valilik, vatandaşları buzlanma ve kar yağışı nedeniyle oluşabilecek risklere karşı dikkatli olmaya çağırdı. Hava koşullarının durumuna göre yeni kararların alınabileceği belirtilirken, gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edildi.