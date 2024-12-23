Meteoroloji turuncu kodlu uyarı verdi! Antalya'da eğitime ara

23 Aralık 2024 19:23 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 19:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarı verdiği Antalya ve ilçelerinde taşımalı eğitime ara kararı verildi. Valilik yapılan uyarılar doğrultusunda şehirde olumsuz durumlar yaşanabileceğini belirterek dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Yarın yağmur yağacak mı? AFAD iki büyük ilde turuncu kodlu tehlike uyarısı verdi

Yarın yağmur yağacak mı? AFAD iki büyük ilde turuncu kodlu tehlike uyarısı verdi

Antalya​ Valisi Hulusi Şahin, Meteoroloji​ Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu kodlu sağanak yağış​ uyarısı nedeniyle Antalya ve ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi'nde Vali Hulusi Şahin başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, yağışların oluşturabileceği riskler değerlendirildi. Toplantının ardından açıklama yapan Vali Şahin, alınan önlemler kapsamında taşımalı eğitime salı günü için ara verildiğini ifade etti.

Yetkililer, sağanak yağış nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, bölgede rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney yönünden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirterek, denizcilere ve bölge halkına tedbirli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Ulaşımda aksamalara ve olası tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.