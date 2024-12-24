Bingöl'de otobüs devrilmişti! Acı bilanço ortaya çıktı | Vali'den açıklama

24 Aralık 2024 08:11 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 08:19

Son dakika... Bingöl'de kar yağışı sonrası buz tutan yolda yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre en az 2 kişi ölürken, 16 kişi de yaralandı. Kazaya ilişkin Vali Usta'dan açıklama geldi. İşte detaylar

Bingöl'de kar​ yağışı ve buzlanma​ korkunç bir kazaya neden oldu. Sürücüsünün kontrolünüz yitirdiği bir yolu otobüsü Karlıova ilçesi Kümbet Köyü mevkiinde devrildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken ilk belirlemelere göre olayda 2 kişinin hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

VALİ HAMDİ USTA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta sosyal medya hesabından kazaya ilişkin bilgilendirmede bulundu. Personel dahil 23 yolcunun bulunduğu Çayeli-Mersin seferini yapan yolcu otobüsünün saat 00.20 sularında kar yağışı ve buzlanma sebebiyle devrildiğini belirten Vali, "Maalesef 2 vatandaşımız vefat etmiştir. Yaralı 16 yolcumuzun tedavilerine Karlıova Devlet Hastanesinde başlanmış olup, durumlarına göre Bingöl Devlet Hastanesine nakledileceklerdir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve sevenlerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.