Tophane'de feci kaza! Yaşlı adam tramvayın altında kaldı
İstanbul'da Tophane tramvay durağında feci bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaşlı adam tramvayın altında kaldı. Kaza sonucu seferler çift yönlü olarak durdurulurken, yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay hattında feci bir kaza yaşandı. Karaköy yönüne doğru seyreden tramvay Tophane durağında bir yayaya çarptı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Olay, Beyoğlu Tophane Tramvay Durağı'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam, tramvayın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tramvayın altından çıkarılan yaralı adam, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle çift yönü duran tramvay seferleri normale döndü.