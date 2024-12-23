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Tophane'de feci kaza! Yaşlı adam tramvayın altında kaldı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Aralık 2024 16:39 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 17:05

İstanbul'da Tophane tramvay durağında feci bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaşlı adam tramvayın altında kaldı. Kaza sonucu seferler çift yönlü olarak durdurulurken, yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

İstanbul​'da Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay hattında feci bir kaza yaşandı. Karaköy yönüne doğru seyreden tramvay​ Tophane durağında bir yayaya çarptı.

Tophane'de feci kaza! Yaşlı adam tramvayın altında kaldı - 1. Resim

 

EKİPLER SEFERBER OLDU

 

Olay, Beyoğlu Tophane Tramvay Durağı'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam, tramvayın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tophane'de feci kaza! Yaşlı adam tramvayın altında kaldı - 2. Resim

YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tramvayın altından çıkarılan yaralı adam, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle çift yönü duran tramvay seferleri normale döndü.

Tophane'de feci kaza! Yaşlı adam tramvayın altında kaldı - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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