Binlerce kilometrelik mesafe engel olmadı! Eskişehirli Recep Tayyip, hayatının aşkını Endonezya'da buldu

05 Eylül 2024 10:13 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 10:50

Eskişehir'de yaşayan Recep Tayyip Yücesan isimli vatandaş, hayatının aşkını Türkiye'den çok uzaklarda buldu. Sosyal medya yoluyla tanıştığı Endonezyalı Riska Wahyuni'ye ilk buluşmada evlilik teklifi yapan Yücesan, ikinci buluşmada ise dünyaevine girdi.

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Eskişehirli damat ile Endonezyalı gelinin aşkına binlerce kilometrelik mesafe engel olamadı. Eskişehir'de bir hastanede çalışan 29 yaşındaki Recep Tayyip Yücesan, Instagram'dan tanıştığı 28 yaşındaki Riska Wahyuni ile görüşmek için geçen sene Endonezya'nın yolunu tuttu. Burada kız arkadaşına ilk buluşmada evlilik teklif eden Yücesan 'evet' cevabını aldı.

İKİNCİ BULUŞMADA EVLENDİLER

Bu yıl temmuz ayında ailesiyle beraber Endonezya'ya giden Recep Tayyip Yücesan düğün yaptı. İkinci buluşmada dünyaevine giren Recep Tayyip ve Yücesan çifti ardından Eskişehir'e dönüp bir düğün de burada yaptı.

Tanışma sürecini anlatan Recep Tayyip Yücesan, "İlk olarak geçen yıl ocak ayında Instagram üzerinden tanıştık. Orada yazışırken 6 ay içinde böyle bir evlilik kararı aldık geçen sene. Ondan sonra ben ekim ayında gittim, orada evlenme teklif ettim ve nişan yaptık. Daha sonra tekrar döndüm, bu sefer ailecek hep beraber gittik ve düğün yaptık" diye konuştu.

BİR DÜĞÜN ENDONEZYA'DA, BİR DÜĞÜN TÜRKİYE'DE

Evlenme kararını zaten sözlü olarak aldıklarını belirten Yücesan, "Ailesiyle tanışmamız geçen sene ekim ayında oldu. Ondan sonra ben tek başıma Türkiye'ye döndüm. Bu sefer biz ailecek temmuz ayında tekrar gittik. 15 Temmuz'da düğünü orada yaptık. Türk elçiliği sağ olsun, onlar da yardımcı oldu. Oranın makamları da yine yardımcı oldu. Ondan sonra buraya geldik, yerleştik. Ayın 9'unda da Türkiye'de bir düğün yapmış olduk" ifadelerini kullandı.

"ENDONEZYA'DAN BİRİYLE EVLENMEK AKLIMA GELMEZDİ"

Instagram'da eşinin okullarda yaptığı gönüllü çalışmaları gördüğünü söyleyen Recep Tayyip Yücesan, "Aslında benim aklımda hiç evlilik yoktu. Ses kayıtları atmalar, daha sonrasında görüntülü sohbetler derken hiç beklenmedik bir şekilde iş oraya geldi. Hani Endonezya'dan birisiyle evlenmek benim hiç aklıma gelmezdi. Ama o şekilde nasip oldu, evlendik. Ben havalimanına indim, 1 gün orada kaldım. O süre içerisinde ısındık. Sonra biz Cakarta'dan Jogja şehrine doğru yola çıktık. Baktım burası uygun, evlenme teklif edeyim dedim. Bu şekilde benim aklımdaydı zaten” dedi.

TÜRKİYE'NİN HAVASI HASTA ETTİ

Eşi Riska Wahyuni'nin Türkiye'ye alışma aşamasında olduğunu dile getiren Recep Tayyip Yücesan şu anda çok mutlu olduklarını belirtti. Hava değişiminin de eşini etkilediğini anlatan Yücesan, "Bizim ülkemiz eskiye nazaran daha sıcak. Onların ülkesi daha nemli bir havaya sahip olduğu için 1-2 gün önce havadan dolayı hasta olduk. Ama şimdi iyiyiz. O da kendisine geliyor, Türkiye'ye yavaş yavaş alışıyor" dedi.

Eşinin gelmeden önce Türkçe ders almaya başladığını kaydeden Yücesan, "Tekrar ders almaya başlayacak. Türk yemeklerine alıştı. Türk yemekleri yapmaya başladı. Kendisi turşu kurdu. Onları yavaş yavaş annem öğretiyor, o da kendi öğreniyor. Şimdi İngilizce idare ediyoruz ama bazen hiç beklenmediği şekilde kalkıyor Türkçe cevap veriyor, bakıyoruz birbirimize. Ne çabuk öğrendi diyoruz" şeklinde konuştu.

"ÇOK ÇABALADI, NE KADAR CİDDİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

28 yaşındaki Riska Wahyuni Yücesan ise Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Eşi Recep Tayyip gibi kendisinin de bir yabancıyla ya da bir Türk ile evlenmeyi tahmin etmediğini dile getiren Riska Yücesan, "Ülkemden uzak birisiyle evlenmeyi düşünmüyordum. İnternette tanıştık. Her gün sohbet etmeye başladık. Ondan sonra onun iyi biri olduğunu düşündüm. Aşkını gösterdi ve çok çabaladı. Endonezya'ya geldi, benimle ilk kez tanıştı. Ne kadar ciddi olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

Türkiye hakkında bilgi sahibi olduğunu açıklayan Riska, "Konumunu dolayısıyla zaten daha önce Türkiye'de eğitim görmeyi düşündüm. Bir dönem aklımda vardı. O yüzden Türkiye'yi araştırdım. Üzerine Recep de gelince pek sıkıntı olmadı şu an mutluyum" dedi.