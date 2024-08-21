Binlerce kişiyi evden ek iş vaadiyle tuzağa düşürdüler! Dolandırıcıların bu oyununa dikkat!

21 Ağustos 2024 08:25 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 08:31

Dolandırıcılar vatandaşları her geçen gün farklı yöntemlerle tuzağa düşürmeye devam ediyor. Artık sosyal medyanın da gücünü kullanan sahtekarlar binlerce vatandaşı yüksek gelir vaadiyle kandırıyor.

'EVDEN PARA KAZAN' TUZAĞI

Sosyal medya ve internet üzerinden "evde paketleme işi" ilanlarıyla binlerce kişi dolandırılmaya devam ediyor. Dolandırıcılar "evde ek iş sabun/çorap/mum ve hediyelik eşya paketleme" adı altında ilan veriyor. Bu ilanı merak edip tıklayan vatandaşa aylık 26 ile 44 bin TL arasında ücret vaat ediyorlar.

ÇEŞİTLİ BAHANELERLE EK ÜCRET TALEP EDİYORLAR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; dolandırıcılar tuzağa çektikleri kişilerden önce kapora, depozito, vergi adı altında paralar talep ediyor. Vermek istemeyen vatandaşları da şirketi zarara uğratmaktan dava açma bahanesiyle korkutuyor.

KRİPTO PARA HESABI AÇTIRILIYOR

Ayrıca tuzağa düşürdükleri kişilerin üzerine kripto para hesabı açtırılarak buradaki hesapları yasadışı para trafiği için kullanılıyor

Kripto para hesabı açarak şifrelerini kendilerine vermesini isteyen dolandırıcılar bu hesaplardan yaptıkları işlemlerle iş vaadiyle kandırdıkları vatandaşları birer suçluya dönüştürüyor.

İŞKUR'DAN UYARI

Bu yöntemle vatandaşları dolandıran kişiler kurdukları sitelere İŞKUR, Sosyal Güvenlik Kurumu, İçişleri Bakanlığı gibi güvenilir kurumların logolarını yükleyerek buralardan aldıkları izinlerle bu işi yürüttükleri algısını oluşturuyorlar.

Bu tarz dolandırıcılık yöntemlerine karşı daha önce vatandaşı uyaran İŞKUR, açıklamasında "İŞKUR'un evde iş, evde paketleme, evden ek iş gibi doğrudan bir iş modeli bulunmamaktadır, lütfen kurumumuzun adını kullanan ve internet sitemizden yayınlanmayan iş ilanlarına itibar etmeyin. Bu tarz ilanlar ile ilgili sizlere ulaşan üçüncü şahıslarla kişisel bilgilerinizi paylaşmayın" ifadelerine yer vermişti.

DİKKAT! BU TUZAĞA DÜŞMEYİN

Dolandırıcılar vatandaşları adım adım böyle ağlarını düşürüyor.

Yüksek gelir vaadi ile tuzak kuruluyor.

Kandırdıkları kişilerden kimlik numaraları, adresleri, telefon ve banka hesap numaraları isteniyor.

İlk etapta işe başlanabilmesi için 450 TL kaparo talep ediliyor.



İkinci aşamada gönderilecek ürünleri sözde garantiye almak için 5 bin TL depozito ücreti isteniyor.

Vatandaş bunları kabul ederse, üçüncü kez ek bir vergi adı altında yeni ücret talep ediliyor.

İş kabul edildikten sonra ödeme yapılmazsa şirketi zarara uğratmaktan dava açılacağı tehdidi devreye giriyor.

GÜVENİLİRLİK İÇİN GOOGLE'DA ÜST SIRALARDA LİSTELENİYORLAR

Dolandırıcılar güvenilirliği sağlamak için Google'a reklam vererek sponsorlu olarak aramalarda da en üstte çıkıyorlar. Böylece ek iş arayan kişiler Google'da arama yaptıklarında karşılarına ilk olarak bu dolandırıcı siteler çıkıyor.