Binlerce turist geliyor, 'bir çöp' almadan gidiyor! Esnaf isyan etti

13 Eylül 2024 10:31 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 10:51

Antalya'nın Manavgat' ilçesinde büyük açık pazarlarından biri olan Perşembe Pazarı turist akınına uğradı. Gelen turistler pazardan alışveriş yapmayınca esnaf isyan etti.

Antalya'nın Side başta olmak üzere Manavgat ilçelerinde çeşitli bölgelerinde bulunan semt pazarlarına turistler akın ediyor. Manavgat’ın Pazartesi Pazarı'ndan sonra en büyük açık pazarı olan Perşembe Pazarı'nda da turist yoğunluğu vardı.

Minibüs, taksi ve tur araçlarıyla pazara gelen turistler, kalabalık nedeniyle pazarda yürümekte zorlanırken, esnaf turist yoğunluğuna rağmen memnun değildi.

TURİST BAKIP GEÇTİ, ESNAF ŞİKAYET ETTİ

Havlu, parfüm, ayakkabı ve butik ürünleri satan esnaf, turistlerin harcayacak parası olmadığını dile getirerek, alışveriş yapmamalarından şikayet etti.