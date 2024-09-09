Türkiye'den gelen turistlere uygun uçak bileti! Türk turistlerin yeni adresi...

09 Eylül 2024 10:40 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 10:42

Malezya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerinin 60. Yılında, ülkeler arası kültürel bağlarında arttığını ifade eden Malezya’nın Türkiye Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal, Türk gazeteciler ile yaptığı basın buluşmasında; ‘Malezya’nın turizm değerlerine ve kültürünü Türk halkına tanıttığınız ve iki ülkenin tarihi birliğinin pekişmesine yardımcı oldunuz’ dedi. Malezya'nın İstanbul Turizm Ofisinden yapılan açıklamada; 'Türkiye'den ülkemize gelen uçaklarda uygun fiyat politikası uyguluyoruz' denildi.

2014 yılında Türkiye’den gelen turist sayısında Uzakdoğu ülkeleri içinde rekor artış yaşayan Malezya’nın Türkiye Büyükelçisi Sazalı Mastafa Kamal, ülkesine destek veren seyahat acenteleri, havayolları ve gazetecilerle İstanbul Shangri-La Bosphorus Hotel’de verdiği yemekte buluşarak teşekkürlerini iletti.

Hızla gelişen teknolojinin dünyanın globalleşmesi ve turizmin gelişmesinde çok etkili olduğunu belirten Büyükelçi Sazalı Mastafa Kamal; “Malezya’nın turizm değerlerine ve kültürünü Türk halkına tanıttığınız ve iki ülkenin tarihi birliğinin pekişmesine yardımcı oldunuz” dedi.

Malezya'nın Türkiye Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal'in davetine çok sayıda gazeteci ve turizm sektöründen isimler katıldı.

"YÜZDE 141 ARTIŞ YAŞANDI"

Malezya İstanbul Turizm Ofisi 2023 yılında, Malezya'nın Türkiye'den 17 bin 275 turist aldığını ve 2022 yılına göre bakıldığında yüzde 141 artış yaşandığı ifade edildi. Yapılan açıklamada Malezya'nın vize istemediği ve Türkiye'den gelen uçaklara indirimli tarife yapıldığı bildirildi.