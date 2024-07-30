Bipolar hastası kadın çarşafla asılı halde bulundu! Son görüntüleri ortaya çıktı
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Temmuz 2024 17:31 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 17:38
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bipolar hastası olduğu öğrenilen kadın, çektiği videodan bir kaç gün sonra çarşafla asılı halde bulundu.
Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, Kuşadası'nda yaşayan 43 yaşındaki Özlem Duman, iddiaya göre bir süredir bipolar hastasıydı.
ÇARŞAFLA KENDİNİ ASTI
Daha önce de birkaç kere intihar teşebbüsünde bulunan kadın, geçtiğimiz günlerde Değirmendere Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katında saat 15.30 sıralarında yanında getirdiği çarşafla kendini astı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özlem Duman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının intihar etmeden birkaç gün önce sosyal medya hesaplarından video yayınladığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı