Son dakika | İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
19 Temmuz 2024 10:23 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 10:31
Son dakika haberi... İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın koruması Halil İnanır intihar etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın yakın koruması Halil İnanır intihar etti. İnanır'ın silahla kendini vurduğu belirtildi.
İnanır'ın Cenaze töreni bugün ikindi namazına müteakip Örnekköy Cemevi'nden kaldırılacak.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Tgrthaber.com