Bir aile darmadağın oldu! Gaziantep'teki feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Gaziantep'te dün gece saatlerinde meydana gelen kazada; Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki otomobil, kontrolden çıktıktan sonra karşı şeride geçti. Karşı şeride fırlayan otomobil, Ahmet Kestanlıoğlu kontrolündeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

FECİ KAZA BİR AİLEYE DARMADAĞIN ETTİ

Feci kazada karşı şeride fırlayan araçta bulunan sürücü Yunus Emre Kuvrağ ile yanındaki İsmail Volkan Deler, diğer araçta bulunan Gülüstan Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül (6) ve Atlas Mete (1) hayatını kaybetti.

2 KİŞİ YARALANDI

Aynı araçta bulunan ve 112 Acil Sağlık personeli olduğu öğrenilen Ahmet Kestanlıoğlu ile annesi Naile Kestanlıoğlu ise yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR

Kestanlıoğlu ailesini darmadağın eden kazada yaralanan Ahmet Kestanlıoğlu ile annesi Naile Kestanlıoğlu'nun durumlarının da ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, karşı şeritten hızla gelen otomobilin, şeridinde ilerleyen hafif ticari araca çarpma anları saniye saniye yer aldı. Görüntülerde çarpmanın şiddetiyle ortalığın savaş alanına dönmesi ise dikkat çekti.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.