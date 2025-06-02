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 | Ali Osman Polat

Gaziantep’te meydana gelen trajik kazada ölen kişilerin kimlikleri belli oldu

Gaziantep’te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların kimlikleri belirlendi, soruşturma sürüyor.

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Gaziantep’te meydana gelen trajik kazada ölen kişilerin kimlikleri belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 02:42
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 02:49

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakipoğlu Caddesi Asri Mezarlık kavşağında, 1 Haziran 2025 tarihinde meydana gelen feci trafik kazasında, Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki 27 AYH 25 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve Ahmet Kestanlıoğlu’nun kullandığı 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta ağır hasar oluştu, olay yeri adeta savaş alanına döndü.

Gaziantep’te meydana gelen trajik kazada ölen kişilerin kimlikleri belli oldu

HAYATINI KAYBEDENLER VE YARALILAR

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi:

  • 27 AYH 25 plakalı otomobilde: Sürücü Yunus Emre Kuvrağ ve yolcu İsmail Volkan Deler olay yerinde yaşamını yitirdi.
  • 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araçta: Gülistan Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül Kestanlıoğlu (6) ve Atlas Mete Kestanlıoğlu (1) hayatını kaybetti.

Aynı araçta bulunan 112 Acil Sağlık personeli Ahmet Kestanlıoğlu ile annesi Naile Kestanlıoğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep’teki hastanelere kaldırıldı ve tedavileri devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara hızla müdahale ederken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirdi. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Gaziantep’te meydana gelen trajik kazada ölen kişilerin kimlikleri belli oldu

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kazanın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek için kapsamlı bir soruşturma başlattı. İlk incelemelere göre, 27 AYH 25 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kazaya yol açmış gibi görünse de, kesin nedenler detaylı incelemeler sonucunda netleşecek. Sosyal medyada, özellikle X platformunda, kaza büyük yankı uyandırdı; kullanıcılar, hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajları paylaşırken, trafikte güvenliğin artırılması gerektiğini vurguladı.

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